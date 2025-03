Quel deck choisir dans la boutique ?

Face à ces 9 decks (un par type de Pokémon), vous vous demandez sûrement lequel choisir. La réponse est simple. Aucun pour le moment, on vous conseille d’ouvrir vos Boosters et d’attendre de voir ce que vous récupérez. Ça ne sert à rien de se précipiter sur un choix pour avoir 3 fois la carte EX dans vos boosters le lendemain. En plus, ces decks ne comportent qu’une carte EX et un seul exemplaire des autres évolutions, c’est insuffisant pour construire un deck complet. Orientez plutôt votre choix pour compléter un deck dans lequel vous avez déjà récupéré le Pokémon EX principal en un exemplaire.

Si vous êtes vraiment impatient (ce qu’on peut totalement comprendre), certains decks ont plus de valeur que d’autres. En particulier celui de Dardagnan EX, il contient deux Pokémon de niveau 2. La famille de Dardagnan et Miascarade qui sont toutes les deux pertinentes dans la méta. Le second choix sympathique est le deck Dracaufeu EX. Les cartes à l’intérieur, en particulier Maganon et Motorizard, bien qu’un peu niche, vous permettront de construire des decks viables. Ces deux decks contiennent un exemplaire de Red, ce n’est qu’une carte ♦️♦️️, mais ça reste un ajout utile. Terraiste EX est un choix également possible, légèrement en dessous des deux précédents. Terraiste et Tag-Tag sont naturellement utilisés ensemble dans les decks poison méta.

Ceci ne sont que des suggestions basées sur la méta récente, n’hésitez pas à choisir le Pokémon ou le type que vous préférez. Si vous souhaitez plus d’informations sur les decks à construire après votre choix, nous avons à disposition une liste de decks avec Pokémon EX et sans Pokémon EX pour servir d’inspiration.