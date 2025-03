Pokémon TCG Pocket : L’extension Réjouissances Rayonnantes est désormais disponible dans le jeu mobile

Les matchs classés sont enfin là

Vous pouvez mettre à jour Pokémon TCG Pocket sur votre téléphone pour tenter d’ouvrir le nouveau paquet qui vous est proposé, et qui permet de collecter 72 cartes de base supplémentaires, en plus de dizaines d’autres bien plus rares. Et parmi les cartes les plus uniques, on retrouve donc des Pokémon dits « Shinys », qui disposent d’autres couleurs et qui sont bien plus difficiles à obtenir.

Cette mise à jour permet aussi d’introduire les duels en mode Classé, une fonctionnalité qui manquait grandement à Pokémon TCG Pocket (du moins pour celles et ceux qui aiment la partie duel du jeu). Vous pourrez donc prendre vos meilleurs decks et vous mesurer au monde entier pour tenter de collecter les insignes les plus prestigieux. N’espérez donc pas recevoir beaucoup de récompenses, autre que le respect de vos adversaires (et encore).

Pokémon TCG Pocket est disponible sur Android et iOS.