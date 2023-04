Meet Your Maker : Un concept novateur mais trop répétitif ? Test en vidéo

Bien que disponible sur l’ensemble des consoles Xbox et PC, Meet Your Maker a surtout attiré les regards pour sa disponibilité immédiate dans le PlayStation Plus. Excellente opportunité pour le studio, cela lui permet d’aguicher les curieux et curieuses puis de tenter de séduire avec son concept. Il faut dire qu’il propose une idée originale, où l’on doit préparer des forteresses remplies de pièges que d’autres personnes vont tenter de franchir, le tout, façon FPS bien pensé.

Chapeauté par les créateurs de Dead by Daylight, il y avait forcément de quoi faire. Dans cette vidéo, on vous parle de son concept, du gameplay, ce qu’il faut faire et ce que l’on en pense. Un avis globalement positif, bien que l’incroyable répétitive lui portera défaut après plusieurs heures de jeu. Heureusement, du contenu est prévu sur le long terme, selon les développeurs. Meet Your Maker est disponible sur PC, PlayStation et Xbox.