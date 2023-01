Meet Your Maker

Meet Your Maker est un jeu d'action en vue à la première personne dans lequel il faut traverser des niveaux remplis de pièges qui ont été crées par d'autres joueurs. On incarne un Gardien de la Chimère, la dernière personne pouvant sauver l'humanité de son extinction. Il faut parcourir des labyrinthes et autres dédales pour en trouver le coeur et en ressortir vivant, aussi bien seul ou en coopération. L'aspect construction permet quant à lui de créer des niveaux entièrement personnalisés, aussi bien dans les pièges que dans leur apparence.