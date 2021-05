Mass Effect Legendary Edition détaille sa résolution et son framerate

Mass Effect Legendary Edition promet de nous montrer la trilogie comme étant plus belle que jamais, et BioWare nous avait déjà annoncé que le tout était compatible 4K. Sauf que derrière cette déclaration, il est important de décortiquer quelle machine peut afficher cela, et on a aujourd’hui droit à un post de blog plus complet de la part du studio qui revient sur les performances de chaque console.

La Xbox Series a droit à la meilleure version ?

Dans un tableau récapitulatif, BioWare détaille le framerate et la résolution de chaque version en fonction de la console utilisée. On rappelle qu’il n’existe pas à proprement parler de version PS5 et Xbox Series, mais que les versions PS4 et Xbox One seront améliorées sur ces consoles. On note aussi que le jeu embarquera deux modes, à savoir un mode Performances et un mode Qualité.

Mode Qualité

PS4 : 1 080p et 30 fps

: 1 080p et 30 fps PS4 Pro : 4K UHD et 30 fps

: 4K UHD et 30 fps PS5 : 4K UHD et 60 fps

: 4K UHD et 60 fps Xbox One : 1 080p et 30 fps

: 1 080p et 30 fps Xbox One X / Xbox Series S : 4K UHD et 30 fps

: 4K UHD et 30 fps Xbox Series X : 4K UHD et 60 fps

Mode Performances

PS4 : 1 080p et 60 fps

: 1 080p et 60 fps PS4 Pro : 1 440p et 60 fps

: 1 440p et 60 fps PS5 : 1 440p et 60 fps

: 1 440p et 60 fps Xbox One : 1 440p et 60 fps

: 1 440p et 60 fps Xbox One X / Xbox Series S : 1 440p et 60 fps

: 1 440p et 60 fps Xbox Series X : 1 440p et 120 fps

On remarquera donc que pour l’instant, seule la version Xbox One sur Xbox Series X semble atteindre le 120 fps, tandis que le PC pourra visiblement atteindre les 240 fps pour les machines les plus performantes.

Mass Effect Legendary Edition sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One dès le 14 mai prochain.