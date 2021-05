Mass Effect Legendary Edition : Le poids du patch day one est déjà connu

Dans quelques jours, les fans de la saga Mass Effect pourront retrouver Shepard et l’équipage du Normandy dans Mass Effect Legendary Edition, qui promet de remettre au gout du jour l’expérience avec de nombreuses améliorations graphiques. Mais ce remaster n’échappe visiblement pas au traditionnel patch day one qui aurait déjà fuité.

Encore plus de place à prévoir

C’est le site Twisted Voxel qui a repéré cela sur OrbisPatches, avec un patch day one pour le jeu qui devrait corriger quelques soucis de dernière minute.

Ce patch devrait peser environ 11,8 Go et devrait améliorer les visuels, mais aussi la stabilité et la gestion des lumières de ce remaster, afin d’offrir de meilleures performances. On espère au moins que l’on ne retrouvera pas les bugs qui étaient présents dans les jeux originaux.

Mass Effect Legendary Edition sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One dès le 14 mai prochain.