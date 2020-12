Marvel’s Spider-Man : Notre avis sur la version Remastered sur PS5

Avec la sortie de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Insomniac Games a décidé d’offrir un dernier coup de polish à son premier Marvel’s Spider-Man pour fêter l’arrivée de la PS5. Un remaster en bonne et due forme est alors prévu, mais tandis que la plupart des jeux offrent aux joueurs une mise à niveau entre la version « old gen » (PS4 et One) vers la nouvelle génération (PS5 et Xbox Series), Marvel’s Spider-Man prend une autre route et déchaîne les passions. Vendu exclusivement en bundle de luxe avec sa suite, le titre accumule les polémiques depuis son annonce, entre un transfert de sauvegarde compliqué et un changement d’acteur pour Spidey. Assez de controverses pour décourager les fans de la première heure du jeu ?

Tout pour le ray-tracing et le framerate

Il est somme toute assez rare de voir des remasters arriver aussi peu de temps après leur première sortie. The Last of Us avait pourtant réussi la démarche en arrivant sur PS4, même si le contexte était bien différent. Marvel’s Spider-Man est un cas beaucoup plus compliqué. Alors que le titre frôle les 20 millions d’exemplaires vendus, on peut comprendre la grogne des joueurs ne souhaitant pas repasser à la caisse une deuxième fois, surtout pour le prix affiché du bundle.

Quels sont donc les arguments d’Insomniac Games pour tenter de nous séduire ? La 4K en premier lieu, et une refonte complète de la gestion des lumières, qui change tout de même pas mal de choses en jeu. On n’est pas encore sur un résultat aussi convaincant sur sur Spider-Man: Miles Morales, mais la différence entre la version PS4 et la version PS5 se fait surtout ressentir par là.

Du moins, c’est lorsque l’on affiche la résolution 4K/30 fps avec ray-tracing. Le mode Performance n’est pas en reste en nous donnant le confort des 60 fps, loin d’être dispensable dans un jeu Spider-Man. Le résultat à l’écran n’est certes pas époustouflant, mais il est suffisamment convaincant pour ne pas faire tâche sur PS5.

Des ajouts trop légers

En s’offrant un ravalement de façade, Marvel’s Spider-Man a aussi changé le visage de son héros, pour une raison qui nous échappe encore. Tandis que le studio invoque un changement d’acteur pour mieux coller à la voix et aux expression de Peter, on remarque que l’on est face à un résultat tout à fait similaire, qui n’améliore ni ne dessert le jeu.

Les expressions du visage de Peter n’ont jamais été un des points fort du jeu, et ce recasting n’a pas l’air de bousculer l’ordre établi, ce qui nous laisse encore plus songeur quant à la question de ce nouveau visage. Au moins, on s’y habitue très vite, surtout lorsque l’on a déjà croisé cette nouvelle frimousse dans Spider-Man Miles Morales.

Au rayon des autres nouveautés, le jeu tire parti des fonctionnalités de la DualSense avec les gâchettes qui font ressentir les balancements de toile, mais pas que. Dans certains mini-jeux/énigmes, on note que ces mêmes gâchettes sont aussi utilisées pour créer un rendu surprenant, bien qu’un peu gadget. C’est peu, mais c’est toujours plus que ce que proposait Spider-Man Miles Morales, ce qui est déjà ça de pris.

Car en dehors de cela, le remaster n’ajoute rien si ce n’est trois costumes (dont celui du premier film The Amazing Spider-Man) et la présence des trois DLC.

On a vu des mises à niveau toutes aussi généreuses sur cette passation de génération. Autant dire que même ceux qui ont retourné le jeu à l’époque n’ont que très peu de raisons d’investir dans ce remaster, qui est certes réussi (en effectuant le minimum) mais loin d’être indispensable.