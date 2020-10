Marvel’s Spider-Man : Miles Morales ajoute un autre vilain à son casting

Depuis qu’il a montré quelques vidéos de gameplay, on sait que Marvel’s Spider-Man : Miles Morales mettra en avant quelques vilains iconiques de l’univers du Tisseur, à commencer par le Bricoleur et Rhino. Mais puisque c’est Miles qui est au centre de l’aventure, on s’attendait à ce qu’un certain vilain soit de la partie, ce qui a été confirmé aujourd’hui. Attention aux spoilers si vous ne souhaitez rien savoir de plus.

Une surprise qui n’en n’est pas vraiment une

Your Spider-Senses are sharp! Here’s a look at Prowler’s outfit from "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" Creative Director Brian Horton’s variant cover for "Amazing Spider-Man" #55. #MilesMoralesPS5 #BeYourself #BeGreater pic.twitter.com/vqMgCaz792 — Marvel Entertainment (@Marvel) October 27, 2020

C’est Insomniac Games qui a directement confirmé l’information sur Twitter (en retweetant un message de Marvel), en indiquant que l’un des méchants cultes serait bien présent pour mettre des bâtons dans les roues de Miles.

C’est via l’une des couverture alternatives de Amazing Spider-Man #55, créée par Brian Horton, directeur créatif du jeu, que l’on peut apercevoir un premier aperçu du look de Prowler (ou le Rôdeur chez nous), prêt à attaquer Miles.

Si vous avez vu le film Spider-Man : Into the Spiderverse, ce méchant ne vous est pas inconnu. Directement relié à Miles, on imagine que Prowler sera ici la menace principale du jeu, en plus du Bricoleur.

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales sera disponible dès le 19 novembre sur PS4 et PS5.