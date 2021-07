Marvel’s Spider-Man 2 : La production pourrait avoir débuté

Bien que cela ne soit pas annoncé officiellement, il ne fait aucun doute qu’un Marvel’s Spider-Man 2 (ou en tout cas la suite de Marvel’s Spider-Man) verra le jour sur PS5 à un moment donné. La boulette d’un acteur bien connu pourrait avoir laissé un indice.

Miles Morales et Spider-Man main dans la main ?

Si l’on en croit une photo postée, puis très rapidement supprimée, sur Instagram par l’acteur Nadji Jeter (qui incarne Miles Morales dans les jeux), Marvel’s Spider-Man 2 serait en train de réaliser ses scènes en motion capture. Bien évidemment, cela pourrait être un tout autre projet même si les chances sont minces puisque la seule performance de l’acteur utilisant ce procédé avant Spider-man reste The Last of Us pour le rôle de Sam (on rappelle d’ailleurs qu’un remake serait sur les rails). Etant donné que qu’Insomniac Games a terminé Ratchet & Clank : Rift Apart il y a quelque temps, il se pourrait bien que la suite de Marvel’s Spider-Man soit entrée en pleine phase de développement. Le timing serait donc assez logique.

Après un Marvel’s Spider-Man Miles Morales qui a marqué les débuts de la PS5, on imagine que notre héros reviendra aux côtés de Peter Parker dans cette nouvelle aventure. Et pourquoi pas avec un titre qui nous permet d’incarner les deux à la fois. Nul doute que le studio profitera cette fois pleinement des capacités de la console. Quand on voit ce qu’ils ont pu faire avec le lombax, on salive déjà d’avance du résultat concernant les hommes araignées.

Toutefois, il ne faut pas s’attendre à des informations officielles avant un bon moment puisque Sony doit déjà nous reparler de ses autres exclusivités à venir, notamment Horizon Forbidden West et le prochain Gof of War.