Marvel’s Spider-Man 2 : Insomniac Games fait le point sur le futur de Miles et Peter pour la suite de la saga

Un changement de statut quo lourdement suggéré

La fin de Marvel’s Spider-Man 2 est plutôt claire quant à l’avenir de nos deux héros, mais Brittney Morris est revenu sur cette conclusion pour apporter une clarification importante (même si elle est évidente). Interrogé chez Gizmodo, le scénariste a répondu à l’affirmative lorsqu’on lui demande si dorénavant, Miles est le Spider-Man « principal » de cet univers :

« Cela a toujours semblé très naturel et je pense que nous pensions tous collectivement que cela se produirait. Pour moi, cela montre une grande évolution par rapport à Miles ; au début du jeu, on le voit avoir du mal à comprendre ce qu’il veut faire de sa vie. À la fin, Miles portait le fardeau de sauver la ville, ainsi que celui de Pete, alors que Pete n’était pas assez fort pour s’en sortir à différents moments. »

Ben Arfmann, directeur narratif, rajoute :

« Je pense que très tôt, nous savions que nous voulions avoir ce moment de passation de pouvoir. Et au fur et à mesure que nous le développions, que nous commencions à tracer davantage de pistes menant à ce moment-là, et cela nous semblait de plus en plus juste. »

Voir Miles devenir le Spider-Man principal (en activité) de cet univers ne sera en rien une surprise, même si cela ne veut pas du tout dire que Peter ne sera plus là et qu’il n’enfilera plus le costume (l’une des scènes post-générique montre qu’il sera toujours au cœur de l’intrigue). Quant à Marvel’s Spider-Man 3, plusieurs autres pistes sont suggérées, comme le fait que Miles puisse porter le symbiote, ce qui n’a pas été contredit par Arfmann, ou encore toute l’intrigue autour de Cindy Moon, qui amène beaucoup de possibilités et de vilains potentiels (Morlun ?), en plus de ceux déjà connus.

Marvel’s Spider-Man 2 est disponible sur PlayStation 5. Notre notre guide complet est disponible.