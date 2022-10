Marvel’s Spider-Man 2 : Insomniac Games confirme que le jeu est toujours prévu pour 2023

Voilà maintenant un an que Marvel’s Spider-Man 2 n’a plus donné de nouvelles. On s’attend naturellement à le revoir lors d’un PlayStation Showcase, mais puisque celui tarde à venir, des fans du Tisseur s’inquiètent de voir Insomniac Games jouer le silence radio autour de cette suite. De quoi craindre une sortie repoussée ? Le titre avait été annoncé pour 2023, sans que l’on sache vraiment s’il sortirait au début ou à la fin de l’année. Mais ce qui est sûr, c’est que l’objectif fixé par le studio ne semble pas avoir bougé.

Pas de retard, pour l’instant

Don't. We're making good progress and it's still slated for 2023. Showing games takes time, effort, resources, and coordination. — Insomniac Games (@insomniacgames) October 17, 2022

En répondant à un tweet inquiet de voir le titre être repoussé, le compte Twitter officiel d’Insomniac Games a répondu que Marvel’s Spider-Man 2 est toujours planifié pour une sortie en 2023 :

« Nous faisons de bon progrès et il est toujours prévu pour 2023. Montrer des jeux demande du temps, des efforts, des ressources, et de la coordination. »

Pas de quoi s’inquiéter donc, les choses n’ont visiblement pas changé en interne. Reste à savoir quand le jeu refera surface, mais pour cela, on devra certainement patienter jusqu’à ce que PlayStation organise son propre showcase, à moins que le constructeur décide de confier la présentation du jeu à Geoff Keighley lors des Game Awards de cette fin d’année. Il se murmurait que le jeu pourrait bientôt montrer du gameplay, alors on croise les doigts.