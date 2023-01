Accueil » Actualités » Marvel’s Spider-Man 2 : L’acteur derrière Peter Parker vante les mérites du jeu et assure que le studio est confiant sur la date

Les nouvelles autour de Marvel’s Spider-Man 2 sont bien maigres mais on sait au moins que le jeu devrait nous arriver dans le courant de l’automne de cette année, histoire de faire vendre des PlayStation 5 par palettes pour les fêtes. S’il faudra visiblement prendre son mal en patience pour avoir une quelconque information sur le jeu de la part de Sony ou Insomniac Games, Yuri Lowenthal, qui double Peter Parker dans le jeu, est un peu plus loquace et nous touche deux mots au sujet de cette suite très attendue.

Un jeu « étonnant »

Dans une interview accordée à Comicbook, l’acteur revient sur son rôle dans ce deuxième opus (ou troisième, selon votre point de vue) en déclarant qu’il a encore un peu de boulot à faire, ce qui signifie que les sessions de mocap et de doublages ne sont pas encore tout à fait terminées, tout en nous rassurant sur la date de sortie du jeu :

« J’ai encore un peu de travail. C’est un jeu énorme, donc je travaille encore un peu dessus. Je sais qu’ils [Insomniac Games] sont confiants quant à leur date de sortie et ils ont toujours été bons sur ce genre de choses. Évidemment, je ne peux pas vraiment beaucoup parler du jeu, mais je peux vous dire qu’il est étonnant. »

On reste donc confiants à l’idée que l’on pourra retrouver nos deux Tisseurs cet automne, en espérant avoir prochainement des détails plus précis sur la date de sortie du jeu.