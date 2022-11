Marvel’s Midnight Suns nous présente les secrets de l’Abbaye en vidéo

L’une des dernières grosses sorties de cette année, c’est ce Marvel’s Midnight Suns, que l’on a déjà l’impression de connaître par coeur suite à ses nombreux reports et ses multiples présentations. Mais avec la période des fêtes de fin d’années, 2K Games est bien obligé de mettre le paquet niveau com’, ce qui nous donne l’occasion d’admirer un nouveau trailer du jeu, qui se concentre cette fois sur l’Abbaye, le lieu qui servira de base à notre équipe de super-héros.

Un QG un peu spécial

L’Abbaye sera donc votre QQ principal durant toute votre aventure dans Marvel’s Midnight Suns. Une maison un peu gothique et remplie de colocs très étranges, mais votre maison quand même.

Ce trailer s’attarde donc sur ce que l’on pourra y faire, avec des séances de sport pour copiner avec Captain Marvel ou des petits jeux de cartes avec Wolverine (parce que, pourquoi pas), le tout entrecoupé par deux visites chez des fantômes, menace obscure oblige. Le personnage du Hunter, que l’on pourra personnaliser, est plus que jamais mis en avant, étant donné qu’il semble être très lié à cet endroit, du moins dans une autre vie.

Marvel’s Midnight Suns sortira le 2 décembre 2022 sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur les autres plateformes, courant 2023. Le Season Pass avec 4 personnages a d’ores et déjà été annoncé.