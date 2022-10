Accueil » Actualités » Marvel’s Midnight Suns confirme son Season Pass avec Deadpool, Morbius, Venom et Storm

Depuis quelques jours, le personnage de Deadpool a pris le contrôle des réseaux sociaux de Marvel’s Midnight Suns pour forcer son intégration dans le jeu de Firaxis. Un beau de coup de com’ pour le prochain jeu du studio, qui profite habilement du fait que le personnage puisse briser le quatrième mur. On a désormais la confirmation que le mercenaire sera ajouté au roster de base, mais seulement en DLC, via le Season Pass.

It’s Morbin’ Time

Firaxis a présenté un live hier dans lequel le studio a précisé les contours du Season Pass à venir pour Marvel’s Midnights Suns, sans doute pour booster les précommandes de l’édition Deluxe. C’est via une vidéo que Deadpool lui-même confirme la liste des DLC. Dans ce contenu qui sera ajouté après la sortie, on retrouvera donc les personnages suivants :

Deadpool

Venom

Morbius

Storm

Chaque personnage viendra avec de nouvelles missions, des nouveaux skins et des upgrades pour l’Abbaye, le QG de votre équipe. Deadpool sera le premier personnage à sortir, et même si aucune date précise n’a été confirmée, il arrivera bien au début de l’année 2023.

Marvel’s Midnight Suns sortira le 2 décembre 2022 sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur les autres plateformes, courant 2023.