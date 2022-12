Marvel’s Midnight Suns fête son lancement avec un ultime trailer tout en officialisant la présence de Hulk

Après plusieurs reports, c’est enfin presque le grand jour pour Marvel’s Midnight Suns, dont la promotion continue à battre son plein en cette semaine riche en sorties. On commence presque à connaitre le jeu par cœur tant 2K nous aura asséné de trailers et de vidéos de présentation, mais le jeu n’échappera pas au traditionnel de lancement, qui vient nous rappeler une dernière fois que ce titre sera disponible dès ce vendredi.

En plus de cette ultime bande-annonce qui fait le point sur le pitch du jeu et le contenu qu’il aura à nous offrir, avec beaucoup de cinématiques au programme, Firaxis a profité de la levée des embargos des tests autour du jeu pour officialiser le dernier membre des Midnight Suns.

Sans grande surprise, il s’agit de notre géant vert préféré, Hulk (désolé pour celui de la marque de légumes), qui viendra smasher du démon à tour de bras dans le jeu. On connait donc désormais la liste complète du roster, qui sera renforcé après la sortie avec un Season Pass de 4 personnages qui a d’ores et déjà été annoncé, et qui contiendra Deadpool, Morbius, Storm et Venom.

Marvel’s Midnight Suns sortira demain sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur les autres plateformes, courant 2023.

Our best kept "secret" that absolutely no one found out about is finally revealed! 😉

Hulk SMASHES his way on to the Midnight Suns roster December 2. pic.twitter.com/cXZFxMb96t

— Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) November 29, 2022