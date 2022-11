Marvel’s Midnights Suns : 65 000 lignes de dialogues, 2h de cinématiques, et un nouveau trailer

L’année se termine bientôt mais elle nous réserve encore son lot de productions qui valent peut-être le détour, comme avec Marvel’s Midnight Suns qui sortira en fin de semaine. Le titre de Firaxis s’est déjà largement présenté à nous, mais le studio avait encore pas mal de choses à nous dire à son sujet. En plus d’un trailer centré sur les points clés du système de combat, l’équipe de développement nous offre quelques détails sur l’ampleur du jeu et de son histoire.

Ça va beaucoup causer

Rien de bien neuf à noter dans ce trailer, qui se contente de nous vendre des combats aussi spectaculaires que stratégiques (sur le papier), avec un système basé sur des cartes qui, pour le moment, rend sceptiques de nombreux joueurs et joueuses. On attendra de l’avoir en main pour juger de tout cela, mais avant cela, Firaxis a pris la parole avec une autre vidéo dans laquelle Will Miller, lead engineer, vante les mérites de cette nouvelle expérience.

Il affirme que le jeu contiendrait désormais plus de 65 000 lignes de dialogues, pour plus de deux heures de cinématiques. Un nombre important justifié par des tas de choix de dialogues, et la possibilité d’aller faire ami-ami comme bon nous semble avec les différents personnages Marvel, que ce soit Iron Man, Blade ou Scarlet Witch.

Marvel’s Midnight Suns sortira le 2 décembre 2022 sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur les autres plateformes, courant 2023. Le Season Pass avec 4 personnages a d’ores et déjà été annoncé.