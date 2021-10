Marvel’s Guardians of the Galaxy : Les configurations requises sur PC sont disponibles

Attendu d’ici quelques jours sur PC et consoles, Marvel’s Guardians of the Galaxy s’est montré sous toutes les coutures depuis sa première apparition lors du Square Enix Presents diffusé pendant l’E3 2021 au point d’avoir même déjà partagé son trailer de lancement.

Enfin presque puisqu’une information importante n’avait pas encore été dévoilée par Eidos Montréal et Square Enix, tout du moins jusqu’à hier : les configurations requises pour faire tourner le titre sur PC.

Alors, votre machine a-t-elle ce qu’il faut dans le ventre (notamment au niveau du stockage !) pour prendre part aux nouvelles aventures de Star-Lord et sa bande ?

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit, version 1803 ou supérieure

Processeur : Intel Core i5-4460 ou AMD Ryzen 5 1400

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 570

DirectX 12

150 Go d’espace disque nécessaire

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit, version 1803 ou supérieure

Processeur : Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 5 1600

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1660 Super ou AMD Radeon RX 590

DirectX 12

150 Go d’espace disque nécessaire

Marvel’s Guardians of the Galaxy sortira le 26 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et en version cloud sur Nintendo Switch.