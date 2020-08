Marvel’s Avengers présente son trailer de lancement et son poids sur PS4

Alors que la bêta vient tout juste de fermer ses portes après trois week-end d’essai, et après avoir livré quelques secrets, Marvel’s Avengers se prépare pour sortir dans sa version complète et nous le fait savoir avec le traditionnel trailer de lancement.

Le rassemblement est imminent

Ce trailer met surtout en avant le fait que Kamala Khan sera essentielle pour la reconstruction des Avengers, après la mort de Captain America lors du A-Day.

Pas grand chose de nouveau à noter ici, mais les premiers unboxing du jeu sur internet ont quant à eux pu donner quelques détails sur le poids du jeu. Sur PS4, il faut donc s’attendre à ce que le jeu occupe 90 Go d’espace. On peut s’attendre à une donnée similaire sur Xbox One, et un peu plus sur PC si vous souhaitez télécharger le pack de textures supplémentaire en ultra-haute définition.

Marvel’s Avengers sera disponible dès le 4 septembre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, puis à la fin de l’année sur PS5 et Xbox Series X.