Marvel’s Avengers : 15 persos ont été dataminés dans la bêta

Le dataminage de la bêta de Marvel’s Avengers continue grâce à la sortie de sa version PC et c’est désormais 15 potentiels DLC gratuits qui ont été trouvés en plus de quelques ennemis.

Marvel’s Avengers Assemble !

On avait déjà vu les noms de Kate Bishop, She-Hulk et War Machine passer dans un premier dataminage, ils sont évidemment présents dans le deuxième publié sur Reddit en compagnie de :

Ant-Man

Black Panther

Captain Marvel

Doctor Strange

Falcon

Kate Bishop

Mar-Vell

Mockingbird

Quake

Scarlet Witch

She-Hulk

Vision

The Wasp

War Machine

Winter Soldier

Chacun de ces noms est précédé d’un « UnlockPlayableCharacter_ » ce qui laisse peu de doute sur le fait qu’ils soient jouables ou non. Mais vu certains personnages très proches, on se demande si certains ne seront pas juste des costumes alternatifs ou des personnages Echo à la Smash Bros (des clones avec quelques subtilités). Cette grosse liste rassure pour le suivi du jeu si elle est respectée.

Notez également qu’Ant-Man est désigné comme « AntMan2 » ce qui sous-entend qu’il s’agirait plus de la version Scott Lang. Hank Pym est déjà présent en tant que personnage non-jouable dans la démo. Autre info peu surprenante si l’on suit un peu Marvel, l’absence totale de mutants qui continue la mise au placard des X-Men. Les héros Netflix comme Daredevil ou Luke Cage sont également injustement snobés pour l’instant.

On a encore une sélection très MCU des héros. En effet, sur la totalité du cast, seules Kamala, Kate Bishop et She-Hulk ne sont pas encore apparues dans le MCU pour l’instant, mais chacune aura droit à sa série sur Disney+. Et si vous n’avez pas suivi la série Agents of SHIELD, sachez que Mockingbird et Quake font partie de cette fameuse équipe.

D’autres personnages non-jouables sont aussi mentionnés dans les fichiers :

Deathlok

Red Hulk

Ultron

Vindicator

Et tant que l’on parle du jeu, on a peut-être une fenêtre de sortie plus précise pour le dlc gratuit Spider-Man. En effet, Game, l’équivalent anglais de Micromania, a écrit sur son site que « PlayStation sera le seul endroit pour jouer en tant que Spider-Man quand il rejoindra Marvel’s Avengers en mars prochain ». Le communiqué d’annonce de Spidey se contentait d’un simple « début 2021 », mars ne serait donc pas si surprenant.

Marvel’s Avengers sortira le 4 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia puis plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X avec la possibilité de mettre à niveau gratuitement sa version. Il aura droit à une ultime phase de bêta ouverte à tous ce week-end.