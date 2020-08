Marvel’s Avengers : Spider-Man jouable en exclusivité sur consoles PlayStation

Marvel’s Avengers a une bonne nouvelle pas très surprenante : Spider-Man rejoindra le casting après la sortie mais seulement sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Si Microsoft a de l’humour, ils demandent l’exclusivité pour les X-Men

Sony détient les droits de Spidey au cinéma et que niveau jeux vidéo, il a également un lien privilégié avec PlayStation via le jeu d’Insomniac. On se doutait donc bien que s’il devait devenir jouable avec les autres Vengadores, Sony tenterait d’avoir l’avantage sur les autres plateformes. Et c’est désormais officiel, Crystal Dynamics a annoncé sur le PlayStation Blog que Spider-Man sera ajouté exclusivité sur les consoles PlayStation via une mise à jour gratuite début 2021.

Pas grand chose de la part de l’équipe dans l’article en dehors de leur grande fierté de travailler sur un tel personnage. On sait seulement qu’il s’agit bien de leur propre version de Spider-Man et pas juste de celui du jeu PlayStation 4 parachuté dans ce jeu. Pour son design dans Marvel’s Avengers, on reviendra aux bases puisque les inspirations seront Steve Ditko et John Romita Sr.

Bien entendu, comme les autres il aura droit à ses propres missions, ses costumes et ses arbres de compétences. Il y aura même des évènements spéciaux en jeu lors de sa sortie pour célébrer son arrivée. On rappelle que cela ne sera pas le seul avantage des joueurs PlayStation puisque leur bêta fermée aura lieu cette semaine. Et on en profite pour signaler que vous aurez également droit à notre preview du jeu dans les prochains jours.

Marvel’s Avengers sortira le 4 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia puis plus tard cette année sur PlayStation 5 et Xbox Series X (avec possibilité de mettre à niveau gratuitement sa version).