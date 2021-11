Marvel’s Avengers : Le personnage de Spider-Man arrivera finalement le 30 novembre

Un an après sa sortie, Marvel’s Avengers n’a toujours pas accompli l’une de ses promesses principales : l’ajout de Spider-Man en tant que personnage jouable sur les plateformes PlayStation. Quelques jours après avoir rétropédalé concernant sa politique de boosts payants dans la boutique, Crystal Dynamics a tenu à mettre à jour sa roadmap de fin d’année, notamment pour enfin donner une date pour Spider-Man.

Spidey arrive

On découvre alors que le jeu va sortir tout ce qu’il prévu de faire en cette fin d’année en une seule mise à jour, qui sortira le 30 novembre. C’est donc à cette date que l’on retrouvera la refonte du système d’équipement et la boutique de cosmétique in-game, ainsi que le premier Raid qui nous placera face à Klaw.

Mais c’est surtout à cette date que Spider-Man devrait enfin arriver, uniquement sur PS4 et PS5. On en sait pas plus pour le moment, étant donné qu’aucune image du personnage n’a été montrée pour l’instant. Pour rappel, le personnage sera bien jouable gratuitement.

Marvel’s Avengers est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.