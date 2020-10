Marvel’s Avengers : les versions PS5 et Xbox Series X repoussées à 2021, Kate Bishop sera aussi en retard

Il fallait s’y attendre. Après un lancement en demi-teinte, Marvel’s Avengers avait fort à faire et a du multiplier les patchs pour fixer ses nombreux bugs. Avec tout le travail que cela a demandé, les futurs contenus du jeu, dont Kate Bishop, sont repoussés.

Un mea culpa et des promesses pour l’avenir

Ainsi, contrairement à ce qui avait été annoncé, Kate Bishop n’arrivera pas en octobre. Aucune autre date n’a été annoncée, mais Square Enix laisse à penser que ce retard ne sera pas très conséquent, et que le mois de novembre semble probable. Hawkeye sera probablement décalé lui aussi, mais l’éditeur promet qu’il arrivera cette année, et que de nouvelles informations seront données prochainement, notamment ors de la War Table de novembre.

Autre retard, celui des versions PS5 et Xbox Series X, qui ne sortiront finalement pas en 2020. Il faudra là aussi attendre, cette fois-ci jusqu’en 2021, pour profiter des versions optimisées pour la nouvelle génération. Le jeu sera tout de même jouable avant sur ces consoles, et disposera d’un meilleur framerate et de temps de chargements réduits.

Début 2021 signera aussi l’arrivée du plus gros contenu à ce jour sur le jeu, avec un nouveau héros, une région inédite et une histoire supplémentaire. On ne s’avancera pas trop en déduisant que Black Panther et le Wakanda seront probablement de la partie ici.

Les développeurs se concentrent à l’heure actuelle sur la qualité de jeu du titre, en peaufinant le plus possible l’expérience actuelle des joueurs. Histoire de les occuper jusqu’à la mise à jour Kate Bishop, les missions Tachyon et la sous-station zéro du SHIELD ont été ajouté hier dans le jeu, afin de faire patienter tant bien que mal la communauté, même si ce contenu se révèle être relativement court.

Toujours pour se faire pardonner, l’équipe offrira aux joueurs un pack de ressources dès le 22 octobre (jusqu’au 5 novembre), qui contiendra :

1 500 crédits

7 000 unités

250 modules d’améliorations

20 clés génétiques

Côté corrections, le système de pin devrait bientôt arriver, tout comme le mode contraste élevé, et plus d’options qui permettront de mieux voir ce qui se passe sur le champ de bataille, pour éviter les combats trop brouillons. Les Méga-Ruches devraient enfin être accessible en multijoueur dans les prochains mois, et le Laboratoire de clonage de l’AIM sera disponible dans les semaines à venir.

D’ici là, Marvel’s Avengers est toujours disponible sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One.