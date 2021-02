Marvel’s Avengers : Un nouveau leak prétend que Spider-Man sera le prochain DLC, suivi de Black Panther

Avec le retard accumulé à cause des mises à jour venant corriger le jeu, le roster de Marvel’s Avengers ne s’est pas beaucoup agrandi depuis son lancement. Si on attend maintenant Hawkeye pour la mi-mars, les joueurs guettent aussi les personnages à venir dans le jeu, comme Spider-Man ou Captain Marvel. Miller, un dataminer bien connu de la communauté du jeu, a publié une nouvelle information, reprise par Forbes, qui indique l’ordre de sortie des prochains personnages, qui a visiblement changé.

Peter avant T’Challa ?

Updated character release order: Clint Barton -> Peter Parker* -> King T'Challa* -> Jennifer Walters+ -> Bucky Barnes+ -> Carol Danvers -> James Rhodes^ — Miller (@mmmmmmmmiller) February 22, 2021

Dans son tweet, il indique alors que Spider-Man sortirait finalement avant Black Panther, en raison des reports évoqués plus tôt. Etant donné que la présence de Spidey dans le jeu relève d’un deal avec Sony, il est possible que son arrivée dans le jeu soit soumise à une condition, à un contrat qui ferait que Crystal Dynamics ne soit pas en mesure de le repousser aussi facilement que les autres personnages.

Voici l’ordre de sortie des personnages indiqué par le dataminer, après Hawkeye :

Spider-Man Black Panther She-Hulk Winter Soldier Captain Marvel War Machine

Notez que tout cela n’est encore pas confirmé, et que le dataminer s’estime être surpris du changement de place entre Peter Parker et T’Challa, mais il reste sûr à 90% de ce qu’il avance. L’ordre de She-Hulk et de Bucky Barnes pourrait aussi changer.

Le cas compliqué de Spider-Man

Forbes estime alors que si on suit le calendrier, on pourrait ainsi avoir Spider-Man en juin 2021, et Black Panther en septembre. Cependant, cela reste une spéculation basée sur le rythme actuel de sortie des DLC, qui a été fortement chamboulé à cause du lancement et de la sortie des versions next-gen.

Il serait plus prudent de dire que cela va au contraire s’accélérer, et que les personnages pourraient sortir plus vite. De plus, étant donné que Spider-Man est une exclusivité PlayStation, il serait inconcevable de laisser les joueurs PC, Xbox et Stadia sans aucun nouveau personnage pendant 6 mois.

Tout porte à croire qu’en dehors de véritables contraintes, Crystal Dynamics aurait tout intérêt à sortir Spider-Man dans une fenêtre de lancement assez proche d’un autre personnage, pour ne pas trop léser les joueurs qui ne jouent pas sur PlayStation.

On attendra déjà l’arrivée d’Hawkeye le 18 mars prochain pour se faire une idée de l’avenir du jeu et de la potentielle arrivée de ces personnages, et si les versions PS5 et Xbox Series permettront de relancer un peu l’ambiance autour de Marvel’s Avengers.