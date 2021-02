Marvel’s Avengers : Hawkeye et les versions PS5 et Xbox Series seront disponibles le 18 mars

Crystal Dynamics et Square Enix ont présenté une nouvelle War Table aujourd’hui, qui mettait l’accent sur l’arrivée d’Hawkeye en tant que personnage jouable dans Marvel’s Avengers, en plus de nous montrer quelques nouveautés. Voici ce qu’il fallait retenir de cette nouvelle présentation du jeu.

Les versions PS5 et Xbox Series arrivent en même temps qu’Hawkeye

On a tout d’abord eu droit à la confirmation que les versions optimisées PS5 et Xbox Series seraient disponibles le 18 mars prochain. La mise à niveau vers chaque plateforme sera gratuite.

Hawkeye s’est ensuite un peu plus présenté dans Future Imperfect, le scénario qui le mettra en avant. Cette nouvelle histoire s’inspirera de deux comics très connus, Old Man Hawkeye et My Life as a Weapon de David Aja et Matt Fraction. On y rencontrera donc une version alternative d’Hawkeye, mais aussi un Hulk plus énervé que jamais, ou plutôt Maestro.

Cette nouvelle histoire permettra ainsi d’introduire un nouvel environnement dans le jeu, qui en manquait cruellement. On pourra donc visiter un futur post-apocalyptique alternatif dans ce DLC, avec plusieurs missions à accomplir. Future Imperfect, et donc Hawkeye, arriveront le 18 mars prochain.

Hawkeye arrivera moult costumes faisant issus de différents comics, et promet d’être quelque peu différent de Kate Bishop avec des mouvements totalement inédits et surtout un arsenal de flèches encore plus complet, avec une dizaine de variétés de flèches. Il pourra ainsi électrocuter ses ennemis, lancer des bombes électro-magnétiques, et même servir de healer au groupe avec une flèche de soin.

Pour rappel, comme tous les contenus disponibles en DLC dans Marvel’s Avengers, sauf les cosmétiques, Future Imperfect et le personnage d’Hawkeye seront ajoutés gratuitement dans le jeu, sans frais supplémentaires. Seule la carte de héros complète du personnage nécessitera des crédits, que vous pouvez également obtenir in-game.

Marvel’s Avengers est pour le moment disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.