Marvel’s Avengers : Kate Bishop arrivera gratuitement le 8 décembre avec un nouveau scénario

Après avoir été repoussée, l’arrivée de Kate Bishop dans Marvel’s Avengers se précise enfin un peu plus. Square Enix a mis en ligne une War Table consacrée à l’héroïne et aux changements qui vont arriver dans le jeu, avec en plus de cela, une date de sortie.

Présentation de Kate Bishop

Cette vidéo nous en apprend donc un peu plus sur le nouveau scénario qui sera ajouté au jeu, qui mettra en avant Kate Bishop. On a également droit à une présentation des capacités de cette dernière, qui peut notamment utilise l’énergie quantique pour se déplacer et se battre, en plus de son épée et de son arc aux multiples flèches.

Le contenu Kate Bishop arrivera gratuitement en jeu dès le 8 décembre prochain, tandis que le contenu lié à Hawkeye est quant à lui prévu pour le tout début de l’année 2021.

Marvel’s Avengers est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, et le sera en 2021 sur PS5 et Xbox Series.