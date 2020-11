Marvel’s Avengers : une War Table consacrée à Kate Bishop pour le 19 novembre à 17h

Marvel’s Avengers n’est pas au meilleur de sa forme, et a cruellement besoin de nouveaux contenus s’il veut espérer terminer l’année convenablement. Après le report de la sortie des missions liées à Kate Bishop, Square Enix donne enfin des nouvelle et annonce une War Table liée à l’apprentie d’Hawkeye.

Enfin du sang neuf

Préparez votre arc pour notre WAR TABLE de découverte en vidéo le 19 novembre à 17h dans laquelle nous découvrirons l'histoire et les techniques de combat de Kate Bishop ! 🏹 À noter : le format “découverte” est une vidéo enregistrée et non une diffusion en direct. pic.twitter.com/UOYTE3jSmc — SQUARE ENIX France (@SquareEnixFR) November 18, 2020

Cette War Table aura donc lieu le 19 novembre à 17 heures en France, et sera logiquement consacrée à Kate Bishop, première héroïne à rejoindre le casting de base du jeu.

On verra donc certainement du gameplay en sa compagnie, ainsi qu’une probable date de sortie pour ce DLC qui sera, rappelons-le, gratuit. Espérons que l’extension avec Hawkeye donne aussi des nouvelles, étant donné qu’elle a également été reportée.

Marvel’s Avengers est disponible sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One. Une mise à niveau PS5 et Xbox Series est prévue pour 2021.