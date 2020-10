Marvel’s Avengers est au sommet des charts US du mois de septembre

Avec le report de son contenu à venir et la perte de nombreux joueurs, Marvel’s Avengers n’est pas dans sa plus grande forme en ce moment, malgré des patchs salvateurs. Pourtant, le titre de Square Enix peut se targuer d’avoir été le gros hit du mois de septembre, du moins aux Etats-Unis.

US NPD SW – Marvel's Avengers was the best-selling title of September. Launch month dollar sales of Marvel's Avengers were the 2nd highest for any superhero game in US history, trailing only Marvel's Spider-Man. Marvel's Avengers debuted as the #7 best-selling game of 2020 YTD. pic.twitter.com/mfsapBDcVd

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) October 16, 2020