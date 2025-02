Marvel Rivals dépasse les 40 millions d’utilisateurs, ce qui n’a pas empêché NetEase de procéder à des licenciements

Retour au « fait maison » ?

C’est lors de la publication de son dernier bilan trimestriel que NetEase s’est félicité d’une hausse dans ses revenus en enregistrant 11,5 milliards de dollars au cours de l’année fiscale 2024, principalement grâce à ses jeux free-to-play comme Naraka Bladepoint et Marvel Rivals. Ce dernier vient même de dépasser les 40 millions de personnes enregistrées si l’on en croit NetEase, montrant ainsi que le jeu ne semble pas connaître une grosse fatigue même deux mois après son lancement. Dans ce contexte, difficile de pleinement justifier les licenciements annoncés tout récemment.

En plus d’avoir viré son studio américain travaillant sur Marvel Rivals, NetEase a aussi diminué ses investissements chez plusieurs studios occidentaux ces dernières semaines. Pour beaucoup, cela était un signe l’entreprise avait tiré les leçons de l’histoire Tiktok-ByteDance et que les nouveaux tarifs mis en place par l’administration Trump rendaient ces investissements plus périlleux. Venture Beat a enquêté sur le sujet et affirme de son côté que NetEase va bien limiter ses financements à l’étranger, du moins en Occident, mais pas forcément pour les raisons citées.

Avec le développement de jeux comme Black Myth Wukong et l’essor de la scène chinoise, NetEase se rendrait compte qu’il n’a plus besoin d’aller payer des studios américains qui lui reviennent bien plus chers que des studios chinois, maintenant capables de rivaliser sur le marché du AAA. On pourrait ainsi voir NetEase multiplier les licenciements dans cette partie du monde, chose que l’entreprise réfute aujourd’hui.

NetEase dément vouloir freiner ses investissements à l’international

NetEase a voulu répondre au rapport de Venture Beat en indiquant ne pas vouloir mettre en pause ses ambitions d’expansion à l’international :

« En ce qui concerne les efforts commerciaux à l’étranger, NetEase n’a pas hésité dans ses plans d’expansion mondiale. Notre approche en deux étapes proposée en 2022 (combinant auto-recherche et investissements pour explorer les marchés étrangers) progresse toujours activement et montre des résultats positifs. Pour les titres développés par les studios que nous possédons, nous avons lancé avec succès des jeux comme Once Human et Marvel Rivals en 2024. Ces projets démontrent la capacité de NetEase, ainsi que de nos équipes de développement talentueuses, à produire des jeux de haute qualité appréciés par les joueurs du monde entier. Pour 2025, nous disposons d’un vaste sélection de titres en développement, comprenant une variété de genres, notamment FragPunk, Ananta et plus encore. »

Malgré cela, NetEase reconnait le retrait de Worlds Untold et Jar of Sparks, tout en précisant que ces abandons de projets n’étaient pas liés à certains facteurs cités plus tôt :

« Dans le cadre de notre stratégie d’investissement, nous avons commencé à réduire la taille de deux de nos studios à la fin de 2024. Cette décision s’est basée uniquement sur des évaluations commerciales et n’a pas été influencée par d’autres facteurs. Et cela ne représente qu’une petite partie de notre portefeuille de studios à l’étranger. Nos studios en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Espagne et au Japon continuent tous d’affiner et de développer leurs projets de jeux en cours. Quelques informations générales supplémentaires qui n’ont pas encore été partagées pour clarifier notre approche. »

L’entreprise précise que la hausse des tarifs en provenance des Etats-Unis n’entre pas en compte ici, même si elle regarde cela avec attention. Les futures actions du groupe seront en tout cas intéressantes à examiner, pour savoir si les sources de Ventures Beat sont davantage dans le vrai que le discours de façade servi par NetEase.