Marvel Rivals est un énorme carton, mais NetEase Games a quand même choisi de virer son équipe américaine

Même si vous cartonnez, vous êtes virés

C’est pourtant bien ce qui a été annoncé hier. En premier lieu, c’est l’un des réalisateur du jeu, Thaddeus Sasser, qui a annoncé avoir été mis à la porte à sa grande surprise, ainsi que la totalité de son équipe basée à Seattle :

« C’est une industrie tellement étrange… Mon équipe talentueuse et exceptionnelle vient de contribuer à la création d’une nouvelle franchise incroyablement réussie, Marvel Rivals, pour NetEase Games… et vient d’être licenciée ! Eh bien ! Les temps sont durs partout – Trouvons de nouveaux emplois à ces gens incroyables, car nous avons tous besoin de manger, n’est-ce pas ? 😀 »

Il faut savoir que Marvel Rivals est une coproduction entre une équipe américaine et un studio chinois nettement plus large, géré par NetEase. Selon les informations du journaliste Nick Calandra, cette équipe américaine était constituée de six personnes, dont les level designers Jack Burrows et Garry McGee, ce dernier déclarant :

« Mon équipe a récemment contribué au développement et au lancement de Marvel Rivals, qui s’est avéré être un succès plus grand que ce à quoi nous nous attendions tous ! Malheureusement, mon équipe a également été licenciée. Des temps étranges pour toute l’industrie en effet. »

Quand bien même le gros des équipes serait en Chine, cela n’explique pas réellement pourquoi NetEase procéderait à des coupes alors que son jeu est au sommet. Même s’il est maintenant sur le marché et que le développement est passé au stade du suivi, garder les troupes ayant fait le succès du jeu semble être essentiel. Contacté par le journaliste Stephen Totilo, NetEase Games a tenté le damage control en répondant que le jeu était toujours entre les mains de son producteur principal (Weicong Wu) et de son directeur créatif (Guangyun Chen), et que le titre allait continuer de dérouler ses futures mises à jour comme prévu :

« Nous avons récemment pris la décision difficile d’ajuster la structure de l’équipe de développement de Marvel Rivals pour des raisons d’organisation et pour optimiser l’efficacité du développement du jeu. Cela a entraîné une réduction de l’équipe de conception basée à Seattle qui fait partie d’une fonction de conception mondiale plus vaste en charge de Marvel Rivals. Nous apprécions le travail acharné et le dévouement des personnes concernées et nous les traiterons de manière confidentielle et respectueuse, en reconnaissant leurs contributions individuelles. »

Pour mieux comprendre ces licenciements malgré le succès du jeu, il faut peut-être s’intéresser à la stratégie globale de NetEase. Ces derniers temps, on a vu le géant chinois retirer ses billes de nombreux projets occidentaux qu’il s’était pourtant engagé à financer, comme chez Worlds Untold ou bien chez Jar of Sparks. Cette semaine, on a également appris que le studio Liquid Swords, qui avait pourtant reçu le soutien de NetEase Games, était lui aussi en difficulté et n’arrivait plus à financer ses troupes. Ce ne serait donc pas un problème de jeunes studios, mais plutôt de studios occidentaux.

L’analyste Daniel Ahmad penche sur cette théorie en indiquant en que NetEase serait en train de réduire ses dépenses à l’international, ce qui expliquerait pourquoi seule l’équipe de Seattle est touchée autour de Marvel Rivals. Quand bien même, voir des personnes être licenciées d’un tel projet aussi lucratif montre tout le cynisme de l’industrie, qui ne peut même pas garantir des emplois en cas de succès.

Johnny et Ben viennent distraire la foule

Et pendant ce temps, comme un beau tour de prestidigitation, NetEase a voulu mettre en avant les nouveaux personnages de Marvel Rivals que sont la Torche humaine et la Chose, qui seront disponibles dès le 21 février.

Deux personnages dont on connaissait certes déjà l’existence, et dont on savait qu’ils seraient présentés cette semaine, mais le timing n’est pas innocent. Netease Games savait très bien ce qu’il faisait en licenciant ses employés pile au moment où les vidéos de ces personnages allaient sortir, puisque l’attention allait facilement être détournée. On a vu plus subtil.