Mario vs. Donkey Kong : Premier avis après avoir joué aux 4 premiers mondes

Fort Boyard à chaque niveau

Comme le titre original, Mario vs. Donkey Kong ravive une rivalité historique qui remonte aux origines de la célèbre franchise de Nintendo. Au cœur du royaume champignon, la popularité de Mario est telle qu’il a même des jouets à son effigie. Tout semblait parfait dans ce monde paisible, jusqu’à ce que Donkey Kong tombe par hasard sur une publicité vantant ces Mini-Mario. Séduit par les jouets, il se laisse emporter par son enthousiasme et décide de dérober toute la production directement de l’usine. Arrivant trop tard pour arrêter le grand singe, Mario se lance à sa poursuite pour récupérer la précieuse cargaison.

Malgré son apparence de jeu de plateforme, Mario vs. Donkey Kong se révèle être avant tout un jeu de puzzles. Il est nécessaire de naviguer dans chaque niveau pour trouver une clé, ouvrant ainsi la porte vers la seconde moitié du niveau, qui sert de point de contrôle. C’est là que Mario récupère le jouet Mini-Mario égaré par Donkey Kong. Chaque niveau est aussi soumis à une limite de temps, et dépasser cette limite coûte une vie à Mario. Pour ceux qui cherchent une expérience moins stressante, Nintendo propose un mode détente, éliminant la contrainte de temps et offrant une immunité aux dégâts. Contrairement au mode classique où Mario perd une vie s’il est touché, en mode détente, il est automatiquement placé dans une bulle qui le ramène au point de départ.

En dehors des premiers instants qui vous inculquent les bases, ce Mario vs. Donkey Kong donne le ton avec des niveaux très courts, mais amusants. Les quatre premiers mondes, bien que simples, conservent le charme typique de Nintendo, avec des objectifs secondaires comme la collecte de cadeaux et des défis nécessitant un bon timing et de la précision. Mario conserve une bonne gamme de mouvements, comme le saut arrière ou le poirier pour renvoyer des projectiles. Bien évidemment, le genre veut que notre héros ait une physique beaucoup plus rigide. Après l’excellent Super Mario Wonder et son gameplay fluide, il faut tout de même un petit temps d’adaptation.

Un remake propre et sans bavure

Achever chaque niveau avec un score « Parfait » pour obtenir une étoile apporte indéniablement une certaine satisfaction. Cependant, il faut reconnaître que le jeu peut devenir répétitif, suivant un schéma similaire à travers les mondes. Chaque monde commence par six niveaux classiques, suivis d’un niveau bonus où Mario doit guider les Mini-Mario vers leur coffre à jouets. Ces pantins mécaniques suivent Mario automatiquement, une caractéristique exploitée par le jeu pour collecter les lettres du mot ‘TOY’ avant de les guider vers leur boîte.

Le monde se conclut avec une confrontation contre Donkey Kong qui fait office de boss. Heureusement, Mario vs. Donkey Kong profite d’un level design très bien maîtrisé qui renouvelle constamment l’expérience en plus de mettre à profit les mécaniques inculquées tout au long de l’aventure. Mario peut se balancer de corde en corde, rebondir sur des ressorts ou attraper des ennemis et les jeter pour s’en servir comme plateformes mobiles. Bien que le principe devienne addictif, à tel point que l’on ne voit pas le temps passer, nous avons tout de même quelques inquiétudes quant à la durée de vie du titre, surtout si elle est similaire à celle de la version sur Game Boy Advance.

Toujours est-il que le travail de refonte est impeccable. Bien que les niveaux, brefs par nature, n’offrent pas une richesse détaillée dans les décors, ils se distinguent par leur propreté et leur palette de couleurs vives. Que ce soit en mode docké ou portable, le confort de jeu est optimal. Nous avons tout de même une légère préférence pour le mode portable étant donné que le titre s’apprécie bien plus à petite dose. On apprécie également l’utilisation plus fréquente des vibrations HD un peu plus récurrente par rapport à d’autres exclusivités Switch. Une impression qui s’explique peut-être en raison de son rythme plus posé.

Mario vs. Donkey Kong s’annonce déjà comme une valeur sûre si vous souhaitez vous amuser en résolvant des casse-têtes courts et bien ficelés. Nintendo joue la carte de la sûreté avec ce remake éprouvé. On attend tout de même de voir s’il nous réserve plus de surprises pour tenir sur la longueur, chose que l’on pourra déterminer lors du test. Nous reviendrons également sur le mode deux joueurs annoncé par la firme.