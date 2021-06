Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est déjà disponible en précommande

C’était censé être l’une des surprises du dernier Ubisoft Forward, mais un leak en avait décidé autrement. Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est donc devenu une réalité et a été officialisé durant la conférence de l’éditeur, et même si aucune date de sortie n’a été présentée, le titre a déjà ouvert ses précommandes.

Les précommandes sont là

Pas de temps à perdre chez Ubisoft et Nintendo, puisque l’on peut déjà voir Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope dans plusieurs boutiques. Pour l’instant, le prix affiché recommandé et de 59,99€. Par ailleurs, ne vous fiez pas aux dates indiquées sur les sites (notamment Amazon), qui ne sont que des placeholders.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est prévu pour sortir en 2022 sur Nintendo Switch.