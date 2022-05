Mario Strikers: Battle League Football dévoile un match complet commenté en français par Xavier Domergue

La machine est lancée concernant la promotion de Mario Strikers: Battle League Football. Le titre sort maintenant dans un peu moins d’un mois, et les images de cet épisode commencent à être de plus en plus nombreuses, avec notamment une vidéo de gameplay en français diffusée récemment, qui faisait le tour des fonctionnalités du jeu. Cette fois-ci, Nintendo France nous dévoile un match complet, avec un invité de choix, puisque le tout est commenté par Xavier Domergue.

Le match du siècle ?

Le célèbre commentateur, que vous avez pu entendre sur les matchs diffusés sur le groupe M6 (notamment pour les matchs de l’équipe de France), prend ici son rôle très à cœur et nous décrit l’action dans ce match effréné.

Mario, Peach, Bowser et compagnie ne se font pas de cadeaux ici, et livrent un match qui nous permet de mieux nous rendre compte du rendu du gameplay. Le fait que le match soit commenté ajoute assurément un peu plus de rythme à tout ça, mais globalement, les matchs que vous jouerez devraient ressembler à cela lorsque vous aurez le jeu à la maison.

Mario Strikers: Battle League sort le 10 juin sur Nintendo Switch. Le titre est déjà disponible en précommande.