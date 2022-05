Mario Strikers: Battle League Football détaille son gameplay, cette fois-ci en français

Le week-end dernier, Mario Strikers: Battle League Football s’est dévoilé à travers quatre minutes de gameplay dans une présentation entièrement en japonais, ce qui n’aidait pas tout le monde à bien saisir les particularités de cet épisode. Ce n’était finalement qu’une question de jours avant que cette vidéo soit traduite et sous-titrée en français, pour un peu plus de compréhension.

Prêts pour le coup d’envoi ?

Cette vidéo fait donc un tour d’horizon de tout ce qu’il y a à savoir sur ce nouvel opus, en résumant rapidement le concept pour celles et ceux qui n’ont jamais joué à un Mario Strikers.

On y voit alors les spécificités de gameplay, avec notamment les hypers frappes, qui permettent à Mario et ses amis de se la jouer Captain Tsubasa avec des tirs possédants des effets spéciaux. La personnalisation des personnages est aussi abordée, et va modifier considérablement les statistiques de ces derniers.

Mario Strikers: Battle League sort le 10 juin sur Nintendo Switch, soit dans un peu moins d’un mois maintenant. Le titre est déjà disponible en précommande.