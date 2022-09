Mario Strikers: Battle League Football : Une deuxième mise à jour gratuite arrive

À l’occasion du Nintendo Direct du 13 septembre 2022, on a eu quelques nouvelles de Mario Strikers: Battle League Football. La première mise à jour était arrivée le 22 juillet 2022, et à peine 2 mois après, une nouvelle mise à jour gratuite va sortir en septembre 2022 (sans de date précise). Le jeu continue de s’enrichir, et il en a bien besoin ! Quelles sont ces fameuses nouveautés ?

Faites place à la star

Dans une courte vidéo où Mario a troqué son kart pour des chaussures de foot, on a pu voir les deux nouveaux personnages de cette mise à jour gratuite. Après Daisy et Maskass, c’est bien Pauline, la chanteuse de Mario Odyssey, et Diddy Kong qui font leur entrée en scène dans Mario Strikers: Battle League Football.

Comme expliqué dans ce court trailer, Pauline sera une joueuse de type puissant, mais avec des mouvements rapides. Son attaque ultime sera évidemment liée au talent de chanteuse du personnage. Quant à Diddy Kong, ce sera un milieu de terrain technique qui semble particulièrement complexe à prendre à main.

De plus, de nouveaux équipements pour les personnages arriveront en même temps que cette mise à jour, ainsi que de nouveaux stades sur lesquelles concourir. Mario Strikers: Battle League Football ayant bien besoin de contenu, cette nouvelle vague devrait faire du bien au titre.