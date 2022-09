Mario Strikers: Battle League Football déploie sa mise à jour 1.2.0, les détails

Après avoir accueilli sa première mise à jour plus tôt en juillet, Mario Strikers: Battle League Football vient tout juste de déployer sa seconde mise à jour majeure de contenus. Estampillée 1.2.0, celle-ci est disponible au téléchargement dès maintenant et ajoute de nouveaux personnages jouables et d’autres joyeusetés.

Quelles nouveautés pour la mise à jour 1.2.0

Cela avait été présenté lors du dernier Nintendo Direct : cette nouvelle mise à jour 1.2.0 ajoute deux personnages jouables, à savoir Pauline, la chanteuse de Super Mario Odyssey, et Diddy Kong qu’on ne présente plus. Tous les deux peuvent maintenant être choisis, avec la première qui se veut très offensive, et le second qui sera plutôt un milieu de terrain.

Voici les ajouts de cette mise à jour 1.2.0 :

Ajout de Pauline comme personnage jouable

Ajout de Diddy Kong comme personnage jouable

Ajout d’un nouveau stade Planetoid

Ajout d’un nouveau set d’équipement

Ajout d’un nouveau classement au menu principal

Ajout de contenu pour le Strikers Club : Il est maintenant possible de personnaliser les supports dans le stade Il est maintenant possible d’utiliser des pièces pour voir des feux d’artifices et autres confettis lorsque vous marquez un but ou gagnez un match

Ajustement du comportement des coéquipiers IA pour qu’ils marquent les adversaires plus rapidement

Ajustement de l’ordre des personnages lorsque vous switcher de personnages

Ajustement du temps de charge des passes et passes lobées parfaites

Augmentation du nombre de pièces gagnées en fonction du résultat d’un match

La période de temps nécessaire à un club qui n’est pas autorisé à rejoindre une saison si aucun membre n’a été en ligne pendant un laps de temps passe de 90 à 30 jours

Amélioration du matchmaking

D’autres correctifs pour améliorer l’expérience globale du jeu

Mario Strikers: Battle League Football est disponible sur Nintendo Switch. Vous pouvez consulter votre test pour plus d’informations.