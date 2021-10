Mario Party Superstars s’offre un nouveau trailer à deux semaines de sa sortie

Annoncé lors du Nintendo Direct diffusé en juin dernier pendant l’E3 2021, Mario Party Superstars se rappelle à notre bon souvenir par l’intermédiaire d’un nouveau trailer.

Une montagne de mini-jeux au programme

Faisant le tour du gros contenu qui sera proposé au lancement, la vidéo d’un peu plus de trois minutes s’attarde notamment sur la (re)découverte des cinq plateaux issus des titres de la série commercialisés sur N64 (Île tropicale de Yoshi, Gâteau d’anniversaire de Peach, Station spatiale, Bois de Woody et Pays de l’horreur) et leurs règles spécifiques.

Nintendo a également profité de l’occasion pour indiquer qu’il sera possible de sauvegarder une partie en cours afin de la reprendre plus tard et présenter la Montagne aux mini-jeux. Comme son nom l’indique, ce mode permettra aux joueurs et aux joueuses qui le souhaitent de mettre de côté la dimension jeu de plateau pour se focaliser sur les 100 épreuves jouables en solo et en multijoueur.

Mario Party Superstars sortira le 29 octobre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.