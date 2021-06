Mario Party Superstars annoncé sur Switch pour le 29 octobre

On s’attendait à ce que notre moustachu soit présent avec un jeu pour cette fin d’année, et c’est finalement avec Mario Party Superstars que l’on pourra le retrouver. Le titre a été annoncé durant le Nintendo Direct, et ne versera pas vraiment dans la nouveauté, puisqu’il s’agit avant de jeter un oeil en arrière.

Une compilation prévue pour la fin d’année

Le titre sera une sorte de compilation regroupant plus de 100 mini-jeux populaires de la saga, avec les cinq plateaux hérités des jeux Nintendo 64 de la licence, comme le gâteau d’anniversaire de Peach ou encore le plateau de l’espace. Et pour bien faire les choses et ne pas attendre comme dans le dernier Super Mario Party, tous les modes seront ici jouables en ligne.

Pour unifier le tout, tous les mini-jeux seront jouables avec les boutons, et ne nécessiteront pas forcément de Joy-Con (vous pourrez jouer avec votre manette Switch Pro).

Mario Party Superstars sera disponible le 29 octobre prochain sur Switch. Les précommandes démarreront prochainement.