Mario Party Superstars, où le trouver au meilleur prix ?

Afin de pouvoir réunir la famille et les amis autour d’un jeu pour les fêtes de fin d’année, Nintendo sort la carte d’un Mario Party avec Mario Party Superstars, qui compte bien verser dans la nostalgie en rendant honneur aux opus Nintendo 64 et Gamecube. On vous dit d’ailleurs tout ce que l’on pense sur le jeu dans notre test, et si le titre vous tente, voici où trouver Mario Party Superstars au meilleur prix.

Où trouver Mario Party Superstars à la vente ?

  Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Mario Party Superstars est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Comme on peut le voir (du moins à l’heure où l’on écrit ces lignes), c’est Leclerc qui dispose du prix le plus bas, suivi de très près par les autres revendeurs.

Mario Party Superstars est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.