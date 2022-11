The Legend of Zelda: Breath of the Wild L'aventure avec un grand A

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild The Legend of Zelda: Breath of the Wild [video game]

On ne présente plus The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ce jeu d'aventure qui a totalement révolutionné les jeux en monde ouvert et qui a imposé un nouveau standard. Sa suite, Tears of the Kingdom, devrait arriver dans le courant du mois de mai 2023, ce qui vous laisse largement le temps de découvrir ce premier épisode si ce n'est pas encore fait. S'il est aujourd'hui un incontournable de la Switch, il est surtout un indispensable tout court, et sans aucun doute l'un des meilleurs jeux de ces dernières années.