Mario Kart 8 Deluxe présente brièvement quelques circuits pour sa troisième vague de DLC

Maintenant que Mario Kart 8 Deluxe a un planning bien établi jusqu’à au moins fin 2023, on se doute que Nintendo ne va pas hésiter à lui conserver une place à chacun de ses Nintendo Direct. C’est donc tout naturellement que l’on a pu voir Mario pointer le bout de son kart dans le Nintendo Direct du 13 septembre, avec un bref passage pour nous rappeler que sa troisième vague de DLC est en route, et ce avec de nouveaux circuits.

Un tour en montagne et dans le jardin

Où plutôt du recyclage de circuits, puisque oui, c’est le but de ces DLC. Cette troisième vague comportera entre autres les circuits du Mont Festif, que l’on a découvert dans le jeu mobile Mario Kart Tour, ainsi que celui du Jardin Peach, que l’on retrouvait dans Mario Kart DS.

Ce ne sera pas tout, puisque six autres circuits seront présents au sein de ce DLC, mais on ne sait pas encore lesquels. Ce troisième pack de circuits sera disponible dans le courant de l’hiver sur Mario Kart 8 Deluxe, mais on a pas de date précise à se mettre sous la dent pour le moment.