Black Friday : Le pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe + 3 mois d’abonnement au Switch Online à prix cassé

S’il y a bien un constructeur qui est toujours frileux lorsqu’il s’agit de baisser les prix de ses produits, c’est bien Nintendo. On retrouve peu de jeux Switch made in Nintendo en promotion durant les soldes, et même en cette période de Black Friday. Mais heureusement, certains sites marchands arrivent tout de même à dégainer quelques offres intéressantes, comme sur le fameux pack contenant la Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe, et trois mois d’abonnement au Nintendo Switch Online.

Où trouver la Nintendo Switch au meilleur prix ?

Durant les grosses périodes de promotions comme le Black Friday, il est habituel de trouver la Nintendo Switch vendue seule au prix de 270 €, ce qui semble être devenu son tarif habituel dorénavant.

Mais aujourd’hui, une offre un peu plus intéressante est enfin disponible. Comme l’année dernière à la même date, Amazon vous propose d’acheter la Nintendo Switch à 269 €, mais avec un bundle contenant Mario Kart 8 Deluxe ainsi que 3 mois d’abonnement pour le Nintendo Switch Online, afin de jouer avec vos amis en ligne.

Sachant qu’encore aujourd’hui, Mario Kart 8 Deluxe est vendu presque à plein tarif, aux alentours de 45-50 €, cela vous fait faire une bonne économie, surtout avec ce jeu qui est un indispensable de la Nintendo Switch.