Hangar 13 : 50 employés licenciés alors que le studio travaille sur de nouveaux Mafia et Top Spin

La studio Hangar 13 aura décidément eu une vie bien compliquée. Suite à l’échec de Mafia III, une vague de licenciement avait touché les employés en 2016, et l’histoire continue. La division basée à Novato en Californie, qui représente l’un des trois grands pôles de Hangar 13, s’apprête maintenant à perdre plus de la moitié de ses employés, avec 50 licenciements à déplorer aujourd’hui.

Des départs alors que le studio est bien occupé

C’est Kotaku qui lève le voile sur cette affaire, qui intervient peu après le départ de Haden Blackman, remplacé par Nick Baynes. Ce dernier se serait alors adressé aux employés de Novato à distance, comme le rapporte Kotaku :

« Je le sais, ça craint. Je suis désolé de ne pas être là pour transmettre ce message. Je viendrai bientôt. Je sais que vous avez besoin d’un leadership et d’une structure et nous y travaillons. »

2K a confirmé la vague de licenciements, mais déclare que le studio est dans une phase de transition, tout en assurant faire tout ce qu’il est possible de faire pour réaffecter certains employés vers d’autres projets et équipes de chez 2K. Cette vague de licenciement intervient aussi après l’annulation du projet Volt, qui aurait coûté plus de 50 millions de dollars au groupe.

Depuis, on sait que Hangar 13 est actuellement en train de travailler sur un préquel de la série Mafia sous l’Unreal Engine 5, mais Kotaku confirme aussi qu’une autre équipe travaille sur le Project Hammer, qui serait en réalité un nouveau Top Spin, la célèbre licence de jeu de tennis. Ce jeu devrait d’ailleurs sortir avant le prochain Mafia, et le studio va uniquement se concentrer sur ces deux licences à l’avenir.

On souhaite évidemment bon courage à toutes les personnes impactées par ces licenciements.