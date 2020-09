Test Madden NFL 21 – L’épisode de trop pour cette génération ?

Comme chaque année, les simulations de sport sont de sortie en cette rentrée, synonyme de début de saison sportive. Habituellement Madden NFL arrive en pleine pré-saison, mais cette année, crise sanitaire obligeant, ces quatre semaines précédent la saison ont été annulées, ne faisant commencer la saison donc que le 11 septembre prochain. EA Sports n’a pas pour autant bougé son calendrier, et propose aujourd’hui Madden NFL 21. Voyons ce que nous propose cette version, transition entre deux générations.

Conditions de test : Nous avons joué à Madden NFL 21 sur PlayStation 4, et fait un tour assez complet du propriétaire sur les différents modes, non sans difficulté. En effet, la première semaine de sortie du jeu a été chamboulée par des grosses coupes des serveurs de EA, empêchant les joueurs de jouer à tout simplement la quasi totalité des modes de jeu, même solo, étant tout simplement lié aux serveurs par notre personnage.

Deviens le nouveau plus grand joueur de tous les temps

Faisant suite à QB1, le mode carrière de cette année se prénomme Face the Franchise. On crée son personnage, on évolue au lycée et à l’université en tant que Quaterback, avant d’être confronté entre changer de poste pour être mieux drafté, ou rester quaterback mais galérer un peu plus. Oui, le scénario sera exactement le même, que vous soyez bon ou non… Il est possible de se retrouver devant la situation ubuesque où vous enchaînez les touchdown et des matchs à 60-0 mais être poussé à la sortie par votre coach de la fac pour être pas assez bon…

Encore une fois, EA a souhaité davantage se baser sur le cast de ces 3 premières heures scénarisées, plutôt que de penser véritablement le mode. D’autant plus que, quelque soit votre poste, vous jouerez l’entièreté de l’équipe. Un choix illogique lorsque l’on sait que Madden dans son mode Franchise vous propose d’incarner uniquement l’attaque par exemple. On regrette pour le coup les deux éditions de Longshot qui au moins assumaient leur aspect scripté et étaient cohérents par rapport à cela.

Et petite cerise sur le gâteau du côté de EA. Votre personnage créé pour l’occasion, utilisé également pour le mode The Yard, n’est disponible qu’en ligne ! Pendant quelques journées après la sortie du titre, les serveurs d’EA ont subi quelques pannes, occasionnant donc aux joueurs de Madden NFL 21 l’impossibilité totale de jouer à plus de la moitié des modes de jeu, alors que ce Face the Franchise lui, est un mode uniquement solo… On ne connaît pas les raisons de ces décisions de ne pas avoir inclus dans la sauvegarde locale notre personnage, mais c’est une décision très curieuse.

Du street foot us ?

L’autre grosse nouveauté de cette édition, c’est le mode The Yard, directement inspiré du mode de street football que l’on trouvait du côté de FIFA 20 avec le mode Volta, ou le mode Ones de NHL. On se retrouve donc avec un mode à 6 vs 6 avec à la fois des matchs contre l’IA mais aussi en multijoueur local et online.

Pensé comme un mode davantage immédiat et plus accessible qu’un match classique. Pas de limite de temps, un terrain plus petit, un temps de jeu donc plus court qu’un match complet. The Yard fonctionne pour le coup vraiment pas mal, avec des petites règles par-ci par-là, et la possibilité d’incarner son propre personnage ou les plus gros joueurs de la ligue, avec des archétypes pour optimiser son équipe et son jeu.

La bonne idée du mode également, c’est la possibilité, une fois avoir marqué un touchdown, de choisir une conversion entre 1,2 ou 3 points. Cela permet d’avoir un aspect prise de risque / récompense vraiment plaisant. Il est d’ailleurs également possible de passer la balle plusieurs fois de façon beaucoup facile au sein d’un même play.

Si le mode peut encore avoir quelques petits ajustement pour être encore meilleur, The Yard est clairement la bonne surprise de cet épisode. Reste à voir ce qu’EA Sports fera de ce côté pour améliorer par la suite son mode pour qu’il soit au niveau voire même au-dessus de ceux des autres franchises sportives.

Clairement, EA montre un potentiel ici d’évolution pour sa simulation en proposant quelque chose de fun. Si seulement ils pouvaient retravailler l’ensemble de leur copie, afin de pouvoir proposer de la variété, de la simulation, de l’arcade, le tout avec quelque chose de frais…

Des évolutions dans le bon sens

Car oui, en dehors de cela, l’ensemble des autres modes de jeu n’ont pas bougé d’un iota. Au contraire même car nous avons pu voir arriver quelques bugs et soucis en jeu qui n’étaient pas là auparavant. Et c’est dommage car si on s’attarde davantage sur le système de jeu, on retrouve globalement les grandes forces de Madden NFL 20, mais aussi, en partie ses faiblesses.

Madden NFL 21 propose un système d’attaque similaire à la quasi identique à l’année précédente, avec une attaque au sol vraiment favorisée par rapport aux passes. La défense a par contre été revue en bonne partie, avec notamment le système des blocks, et comment s’échapper d’un block, ou de bloquer un adversaire. L’ensemble est pensé comme plus cohérent et immersif, et il est plus difficile en fonction de si on se retrouve face à un ou deux adversaires de s’échapper du block attaquant pour tenter de saquer le quarterback.

Reste à attendre très certainement Madden NFL 22 pour voir arriver, on l’espère, des changements concernant la partie équilibre en attaque. Mais bien entendu, étant donné que ce sera le premier épisode développé pour les nouvelles générations de console : la Xbox Series S|X et la PlayStation 5.

En dehors de cela, rien de spécial à remarquer : le mode Ultimate Team fonctionne toujours aussi bien et reste complet, mais ne propose rien de nouveau par rapport à l’an dernier en terme de conception. Les temps de chargement restent d’ailleurs toujours aussi long et on a l’impression de passer plus de temps dans les menus qu’en jeu véritablement.

Après, encore une fois, EA fait un très bon travail pour assurer le suivi dans la durée du titre, avec des mises à jour quasi quotidiennes par rapport aux résultats de la saison, avec à la fois la partie commentaire, mais aussi la partie effectif bien entendu.