Free Play Days : trois jeux dont Madden 21 sont jouables ce weekend

Chaque semaine, Microsoft permet aux joueurs de découvrir gratuitement plusieurs jeux le temps d’un weekend et d’en faire l’acquisition à prix réduits via le Microsoft Store. Quelles pépites allons nous pouvoir découvrir ces prochains jours ?

Du sport et des démons au menu

On ouvre donc les festivités avec Madden NFL 21. L’occasion de découvrir ce que réserve cette nouvelle saison ainsi que les nouveautés comme le mode The Yard qui vous permettra d’affronter d’autres joueurs sur un terrain réduit (80 yards).

Rugby 20 sera également de la partie. Le titre de BigBen vous invite à retrouver les 20 équipes nationales dans un volet assez réaliste ayant bénéficié pour l’occasion de plusieurs nouveautés.

Pour les moins sportifs d’entre vous, pas de panique, Microsoft a pensé à tout avec Diablo III: Reaper Of Souls – Ultimate Evil Edition. Incarnez l’une des six classes proposées et pourfendez démons et autres créatures de l’enfer à travers les dédales de ce jeu cultissime en attendant le prochain volet.

Si durant ce weekend vous êtes conquis par l’un de ces jeux et souhaiter faire perdurer l’aventure, des promotions s’appliquent sur les différents titres via le Microsoft Store.