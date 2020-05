L’EA Play Live 2020 aura lieu le 12 juin à 1h du matin

Même si l’annulation de l’E3 2020 est un coup dur pour les acteurs et actrices de l’industrie vidéoludique, cela permet à d’autres événements de voir le jour. Après les annonces du Summer of Gaming d’IGN, du PC Gaming Show, du Future Games Show, du Summer Game Fest et peut-être d’une nouvelle présentation pour la PlayStation 5, Electronic Arts nous informe que l’EA Play Live 2020, le format digital du traditionnel EA Play, se déroulera le 12 juin prochain à 1h du matin en France.

Quels jeux au programme ?

Même s’il faudra attendre le jour J pour découvrir ce que nous réserve précisément cet événement qui sera à suivre sur EA.com, l’éditeur américain devrait faire un focus sur ses licences sportives telles que FIFA et Madden NFL comme c’est le cas chaque année. On peut également espérer voir Bioware dévoiler son travail sur la refonte d’Anthem. Rendez-vous dans un peu plus d’un mois.