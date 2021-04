Judgment débarque aujourd’hui sur PS5, Xbox Series et Stadia et nous montre son trailer de lancement

Judgment était d’abord sorti en 2019 sur PlayStation 4, mais le titre est devenu assez populaire pour que Sega s’intéresse aux consoles de nouvelle génération, à savoir la PS5 et la Xbox Series, et même à Google Stadia. Le titre sort donc aujourd’hui sur ces plateformes et nous montre ce qui nous attend avec son trailer de lancement.

Une enquête plus fluide

C’est donc l’occasion de voir les améliorations techniques de ces nouvelles versions, qui apporteront une meilleure fluidité avec 60 images par secondes. Si vous vous procurez le jeu sur ces plateformes, vous retrouverez également tout le contenu téléchargeable qui était sorti sur PS4 directement intégré ici.

De plus, Sega tease une annonce pour le 7 mai prochain autour du titre, avec un étrange compte à rebours. Peut-être une suite dans les tuyaux ?

Pour en savoir plus sur Judgment, n’hésitez pas à consulter notre test de la version originale du jeu.