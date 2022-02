Lost Ark : Le lancement est reporté, probablement pour quelques heures

Décidément, les lancements de MMO, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. A cause de l’engouement autour de ces titres, les studios se retrouvent régulièrement face à des gros problèmes de serveurs lors du lancement des titres, et malheureusement, Lost Ark ne fera pas figure d’exception. Le titre devait être disponible en free-to-play dès aujourd’hui, mais on apprend que ça ne sera peut-être pas le cas.

Unfortunately, due to deployment issues, launch is delayed. We hope to have this resolved in a matter of hours.

Your patience is appreciated and we’ll update you soon.

— Lost Ark (@playlostark) February 11, 2022