Loki débarque dans quelques jours dans le Club Fortnite

Si les personnages Marvel ont eu droit à une mise en avant durant toute une saison, cela ne veut pas dire que d’autres héros et vilains ne vont pas rejoindre Fortnite dans les mois à venir. Comme on le savait déjà, c’est Loki qui sera le prochain personnage à rejoindre le jeu d’Epic Games, et on a aujourd’hui droit à un peu plus de détails.

Un timing parfait pour le personnage

Le Dieu de la Malice sera donc disponible dans le Club Fornite dès le 1er juillet à 2h du matin avec un pack qui contiendra les éléments suivants :

Le skin de Loki (avec un look inspiré par celui des films)

L’accessoire de dos Cape de Loki

La pioche Sceptre de Loki

Le planeur Chariot des Chitauris

Tout cela s’accompagnera d’un nouvel écran de chargement. Si vous aimez le personnage et que vous ne ratez pas un épisode de la série sur Disney Plus, vous pourrez donc en plus de cela retrouver votre méchant favori dans Fortnite. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet sur cette saison 7 de Fortnite.