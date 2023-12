Logitech dévoile l’Astro A50 X, la version nouvelle génération de son casque haut de gamme

Bien que l’on connait l’entreprise pour ses nombreuses déclinaisons bureautique, la division Logitech G a également développé sa partie gaming avec plusieurs gammes d’équipements. Parmi les modèles qui ont une très bonne réputation, on a l’Astro A50, donc la quatrième génération sortie il y a plus de deux ans, a été très bien reçue par les joueurs, joueuses et la presse. Il est désormais temps de passer à une déclinaison plus récente. Nous avons pu assister à une présentation du casque en amont de l’annonce, on vous résume tout ça.

Nouveautés Astro A50 X

Nommé Logitech G Astro A50 X Lightspeed, ce nouveau casque sans fil se loge une fois dans le plus dans les produits haut de gamme de la marque. Si la dernière génération n’avait pas apporté beaucoup de nouveautés, l’équipementier ne va pas non plus révolutionner son produit ici, qui possède une base excellente. Il va plutôt tenter de le moderniser en y ajoutant quelques nouveautés et touches de modernités.

La première bonne nouvelle, c’est que l’on y retrouve une nouvelle technologie estampillée PlaySync. Celle-ci vous permet une connexion facile avec votre plateforme de jeu et permet surtout d’avoir un seul casque que l’on peut connecter aussi bien sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox. Cela se fait avec une simple pression de touche, qui permet aussi de switcher aisément entre deux consoles. Un bouton qui permet de changer à la fois la partie audio et vidéo du casque sur les consoles. La station vous permettra ainsi d’interchanger facilement les flux en branchant vos deux câbles HDMI dessus.

Avec sa station en deux parties, l’Astro A50 garde son système de répartition de signaux pour optimiser les performances sans impacter la qualité du signal sortant de votre téléviseur 4K. Des performances qui devraient se faire ressentir avec la technologie transducteur audio PRO-G Graphène qui a été conçue avec diaphragme en graphène de 40 mm doté d’une suspension à bords vifs mais aussi celle sans fil Lightspeed 24 Bits. Des gages de qualité pour certains, des noms inconnus pour d’autres, mais Logitech semble avoir bien peaufiné son bébé pour maximiser les performances.

Cela devrait également se ressentir sur le microphone, présenté comme le premier casque de la marque a intégré un micro Lightspeed à haut résolution 16 bits 48 Khz. Cela lui permet de profiter d’un spectre sonore meilleur, ce qui devrait améliorer la clarté de la voix lors de vos parties. Difficile de juger ça sans l’avoir pleinement testé, donc on demande à voir.

Prix Astro A50 X et date de sortie

Sans surprise, le casque Astro A50 X affiche un prix haut de gamme : comptez 399$ pour mettre la main dessus. Un tarif premium, très premium, qui vient d’ouvrir ses précommandes sur le site officiel et prochainement chez les autres revendeurs en ligne. Il sera disponible en deux coloris, noir ou blanc. Quant à la sortie, il sera prochainement disponible : on nous évoque une commercialisation début 2024.