Little Nightmares III : La saga est-elle toujours à la hauteur sans Tarsier Studios ? On a pu jouer à ce nouvel épisode

Nouveau studio, même formule

Tarsier a su donner une identité si forte à Little Nightmares qu’il suffit – sur le papier – à Supermassive Games de singer simplement la formule pour que le changement de studio s’effectue en toute douceur. S’il faudra vérifier sur le durée si cette passation est réussie, la démo à laquelle nous avons pu jouer ne nous a pas donné le sentiment que les créateurs de la série n’étaient plus aux commandes. Sans doute parce que ce Little Nightmares III ne veut pas prendre de risque et donne aux fans de la saga exactement ce qu’ils demandent et ont aimé dans les deux premiers opus.

La courte démo qui était présente à la Gamescom nous a permis de nous aventurer dans le niveau de Necropolis, un endroit sombre dans un désert qui a pour but de nous sentir encore plus isolés qu’auparavant, même à deux. Car cet épisode nous présente à nouveau un duo en tant que protagoniste, dans la continuité du deuxième épisode. Cela permet notamment au studio d’incorporer pour la première fois de la coopération (comme dans Reanimal, tiens tiens…), une mécanique que nous n’avons cependant pas pu essayer sur le salon allemand.

La coopération au cœur de l’expérience

On a cependant pu constater que nos deux petits héros avaient chacun leur particularité, comme le personnage qui dispose d’une grosse clé dans son dos et qui lui permet de faire tourner des mécanismes ou bien de briser les obstacles qui se trouvent sur le chemin. Le second possède quant à lui un arc lui permettant de faire tomber des objets utiles à la progression, ou bien d’appuyer sur des interrupteurs à distance. L’aspect entraide entre les deux personnages gagne donc un peu plus de profondeur.

En parlant de profondeur justement, et là aussi en écho avec ce que Reanimal tente, Little Nightmares III va lui aussi tenter (parfois) de jouer un peu plus sur cette dimension plutôt que sur l’unique défilement horizontal. Même constat pour l’aspect vertical du level-design, qui prend un peu de hauteur grâce à l’intégration d’un parapluie de fortune pour nos deux compagnons, qu’ils vont pouvoir utiliser comme un planeur.

Pas de quoi changer l’expérience pour autant, ce troisième épisode reste dans la droite lignée des précédents, avec une construction tout à fait similaire. Difficile d’être surprenant au bout de la troisième itération de la formule. On devine vite l’enchaînement des énigmes et leur résolution, tout comme on sait exactement à quel moment une monstruosité des plus dérangeantes va survenir du fond du décor. Cet opus conserve malgré tout une ambiance particulièrement angoissante avec des monstres cauchemardesque (don un horrible gros bébé) et une musique discrète, accompagnée par un sound-design bien travaillé qui joue avec des longs moments de silence.

Dans une autre présentation de gameplay visible sur le salon, on pouvait également découvrir un niveau encore plus angoissant (une usine de bonbons qui n’ouvrait pas l’appétit), qui jouait cette fois-ci un peu plus avec nos nerfs en nous demandant d’être plus discret. Une section qui permettait surtout de mieux mettre en avant le travail réalisé sur les décors, quand bien même l’atmosphère globale reste assez calquée sur celle de Little Nightmares II.

Ce très court contact avec Little Nightmares III nous aura en tout cas permis de confirmer notre intuition : sans Tarsier aux commandes, cet épisode reste dans les rails des deux précédents opus en affinant la formule existante sans trop s’en éloigner. Si vous souhaitez du Little Nightmares pur jus, vous serez donc servis, tandis que celles et ceux qui veulent rester sur le genre tout en trouvant un vent de fraicheur iront peut-être plutôt voir du côté de Reanimal.